"Колядный разгуляй" соберет любителей народных забав в Полоцком районе

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцком районе 13 января пройдет арт-уикэнд "Колядный разгуляй", сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном Центре культуры.

Красочное мероприятие проведут в деревне Богатырская. О своем активном участии в нем заявили все сельсоветы района. Каждый из них представит свою колядную команду в составе четырех человек: звездаря со звездой; мехоноша с мешком; зачинщика, легкого на язык; маски (согласно местным традициям, это будет образ "Козы", "Медведя", "Аиста" или "Коня"). Свою команду могут заявить все желающие.

Программа включает парад-карнавал, демонстрацию театрализованного обряда "В гостях у Коляды, Щодры и Переплута", жаркие выступления конкурсантов на творческом ринге "Дзівосы на Каляды" с показом колядных обычаев Полоцкого региона в сценическом варианте. Много впечатлений и эмоций подарят конкурсы на самые креативные зимние сани "Наши сани едут сами!", лучшую колядную звезду "Колядный звездопад", выбор лучшего ряженого коллектива "Колядный гардероб" и колядного мешка "Шчодрыя падарункі". Самые выносливые и активные энтузиасты смогут принять участие в народных забавах: ходьбе на ходунах и колодках, борьбе валенками, перетягах, бое мешками на табуретке и народных танцах. А чтобы на все это хватило сил, организаторы обещают традиционное угощение колядной кашей.-0-