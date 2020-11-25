Колл-центр для раннего выявления пациентов с COVID-19 открыли в Гомельском медуниверситете

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Колл-центр для взаимодействия с контактами первого уровня и раннего выявления пациентов с COVID-19 открыли в Гомельском государственном медицинском университете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря вуза Елену Смирнову.

Одиннадцать студентов шестого курса ежедневно связываются по телефону с контактами первого уровня по COVID-19. Волонтеры собирают данные о состоянии их здоровья. Эта информация оперативно передается в городские поликлиники. Как ожидается, такая практика позволит улучшить взаимодействие с контактами первого уровня и сделать более эффективным раннее выявление заболевших коронавирусом.

По словам координатора колл-центра Гомельского медуниверситета Натальи Бакалец, они начали сотрудничать с двумя поликлиниками - филиалами №3 и №7. В вуз передали списки людей, которые являются контактами первого уровня: порядка 40 человек из филиала №3 и более 50 - из филиала №7. Ежедневно в течение девяти дней волонтеры из колл-центра будут связываться с ними, чтобы узнать про их самочувствие. На каждого пациента заполняется чек-лист. При появлении признаков ОРИ информацию передают в поликлинику. "Контактная группа должна выехать к заболевшему человеку в этот же день либо на следующий. Эти пациенты обязательно обследуются на ковид. То есть это раннее выявление коронавирусной инфекции", - уточнили в вузе.

На шестом курсе преподается дисциплина "профессиональные коммуникации в здравоохранении", где студенты изучают особенности общения с пациентами с различными формами заболеваний. В вузе пояснили, что беседа с пациентом по телефону и предоставление медицинской информации имеет особый характер - дистанционное общение отличается от разговора при личной встрече. Поэтому перед началом работы колл-центра старшекурсники прошли дополнительную подготовку. На семинаре по особенностям телефонного консультирования были смоделированы возможные ситуации при разговоре с пациентами. Студенты отрабатывали нужные алгоритмы общения, чтобы пациент получал доступную медицинскую информацию, а также моральную поддержку. Так в колл-центре будущие врачи отрабатывают практику коммуникации в реальном времени при телефонном консультировании.

Семинары по подготовке студентов к работе в колл-центрах - продолжение практико-ориентированной системы обучения в Гомельском государственном медицинском университете.

Колл-центр по консультированию пациентов с подозрением на CОVID-19 будет работать со всеми городскими поликлиниками.

Как уточнили в вузе, более 40 студентов 6-го курса ГГМУ работают в поликлиниках областного центра: в четырех детских и пяти взрослых. Будущие врачи оказывают помощь людям в контактных группах, в кабинетах доврачебной помощи для заболевших с высокой температурой, в колл-центрах при городских поликлиниках. "Уже сейчас можно говорить о существенном вкладе студентов в общее врачебное дело, что неоценимо при нынешней нагрузке на систему здравоохранения", - отметили в вузе.-0-