Коложская церковь откроется в обновленном виде в середине декабря

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Открытие одного из древнейших храмов страны после капитального ремонта ожидается в середине декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников.

Сегодня в Гродно началась международная научно-практическая конференция "Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь: поиск путей сохранения", участниками которой стали ученые и эксперты из Беларуси, Польши, Украины и Литвы.

"Проводится конференция в третий раз. Две предыдущие состоялись в 2015 и 2016 годах. Их итогом стало выработанное решение по капитальному ремонту храма. В середине декабря храм будет открыт в обновленном виде. Сегодня планируется проанализировать выполненные работы по ремонту деревянных конструкций храма и благоустройству прилегающей территории", - отметил Александр Болонников. В начале 2018 года были завершены работы по капитальному ремонту деревянной стены храма. Тогда была восстановлена несущая способность каркаса здания, стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Также в этом году было выполнено благоустройство территории вокруг храма. Сейчас завершаются работы внутри Коложской церкви: заменены потолок, пол в алтарной части, возводятся балкон для певчих, галерея. Все эти элементы деревянные. В качестве материала используется долговечный дуб.

Особое внимание участников конференции будет уделено анализу мнений ученых и специалистов относительно консервации каменной части храма и стабилизации температурно-влажностного режима, международному опыту стран-соседей по сохранению памятников архитектуры подобного уровня.

"Коложская церковь - это исключительный памятник архитектуры. Это один из немногих сохранившихся объектов XII века, каждый из которых несет нам уникальную информацию. Коложская церковь примечательна тем, что ей сложно найти аналоги за пределами Гродно. Важно проведение реставрационных работ, которые позволят сохранить нам каждую частичку истории. Уверен, дальнейшие исследования принесут еще немало открытий и сюрпризов", - подчеркнул заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Евгений Торшин.

Одним из центральных вопросов конференции станет подготовка номинационного досье для включения Коложской церкви и других памятников Гродненского региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запланирована поездка участников конференции в деревню Мурованка Щучинского района, где расположен еще один номинант на включение в список - церковь XVI века.-0-