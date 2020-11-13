Команды 7 вузов соберутся на финал гражданско-патриотического марафона в ГрГУ им.Янки Купалы

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Победителя III Республиканского гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" определят в Гродно 14 ноября. За первое место в финале марафона будут соревноваться представители семи университетов страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Заочный этап марафона проходил с 26 октября по 5 ноября. Он включал в себя компьютерное тестирование "Моя Родина: история и культура Беларуси", конкурс видеоэссе "Мы - наследники Победы" и фотоконкурс "В памяти сохраним". Участники марафона также готовили видеоролики "Полезные лайфхаки" и эссе "Вместе - в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей".

В финал, конкурсные испытания которого пройдут в очном формате 14 ноября, вышли представители Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.

"В составе каждой команды - по 8 представителей университета. В программе очного этапа марафона - свободный творческий конкурс, где участникам предстоит раскрыть тему малой родины, а также конкурсы военно-патриотического характера", - рассказали в пресс-службе Купаловского университета. Перед началом основной конкурсной программы участники марафона возложат цветы к памятнику воинам-освободителям в парке имени Жилибера в Гродно.

Марафон организуется для формирования у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни. Организаторами выступают Министерство образования и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Впервые этот марафон в ГрГУ им.Янки Купалы был организован к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, участниками его тогда были только студенты вуза. В 2018 году марафон получил статус республиканского и стал объединять команды студентов университетов со всей страны.-0-