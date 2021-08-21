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21 августа 2021, 11:45

Комментарий о планах III инвестфорума в Могилевском районе: деловая повестка и реконструкция эпохи Наполеона

Фото из архива
Фото из архива
III Инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей" состоится 3 сентября. Он соберет представителей органов управления и бизнеса Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, КНР, России, Турции и Узбекистана. Очередная деловая встреча направлена на привлечение инвестиций в район, в том числе в малые городские поселения и сельскую местность. Программа форума насыщенна и разнообразна. Она включает как официальную, рабочую часть, так и культурные мероприятия, самым значимым из которых станет реконструкция сражения войны 1812 года. О том, что ждет гостей инвестфорума, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевском райисполкоме.

Могилевский район - территория возможностей

"Региональный формат бизнес-форума не имеет аналогов в республике: он позволяет участникам детально ознакомиться с особенностями и потенциалом всего района и отдельных предприятий, - рассказала заместитель председателя по экономике Могилевского райисполкома Ирина Чиндо. - Инвестфорум зарекомендовал себя как эффективная площадка для прямого диалога власти и частного бизнеса, установления новых деловых контактов. Ежегодно увеличивается количество его участников, а также расширяется география, что придает мероприятию статус международного".

За два года инвестиционный форум Могилевского района посетили руководители и представители более 100 предприятий и организаций различных сфер экономики нашей республики. К ним присоединились резиденты бизнес-сообществ России, Китая, Японии, Германии и Турции. По итогам первых двух форумов подписаны 29 договоров и соглашений о сотрудничестве, результаты которых позволяют улучшить социально-экономические показатели Могилевского района. В частности, по итогам прошлогодней встречи "Могилевавтодор" начал реализовывать инвестиционный проект по строительству юго-западного обхода Могилева. Работы начались в мае этого года и завершатся к июню 2023-го. Проектом предусмотрено полное замыкание кольца вокруг города и перераспределение на него транзитного движения с уличной сети областного центра, а также выход на бобруйское направление грузовых транспортных потоков, следующих с участка №4 СЭЗ "Могилев".

"Уже на данном этапе в экономику района привлечено более Br30 млн инвестиций, а объем экспортной продукции Могилевского района составил более $40 млн, - подчеркнула Ирина Чиндо. - Строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты в разных сферах, модернизируется материально-техническая база, создаются рабочие места. В этом году мы ожидаем не меньшего экономического эффекта. Например, на форуме планируется заключить договор о строительстве в Могилевском районе предприятия по производству резинотехнических изделий. Инвестором выступит СБИ "Каучук" - резидент СЭЗ "Могилев".

Реконструкция сражения 1812 года - часть программы

Традиционно Централизованная клубная система Могилевского района готовит к форуму культурную программу. В этом году она удивит своей масштабностью: для гостей деловой встречи реконструируют легендарное сражение Отечественной войны 1812 года под Салтановкой. В постановке примут участие более 100 человек. Они воссоздадут те события максимально реалистично: бой русской и французской армий пройдет с пушками, конницей, сабельными поединками.

В сюжетную основу реконструкции ляжет история любви прекрасной барышни и бравого юноши из дворянского рода. С началом войны он отправится на службу в русские войска, она станет сестрой милосердия. Волей судьбы они встретятся снова, но уже не на балу, а в суровых условиях военного времени. Красивая романтическая история, эффектная постановка и стилизованные костюмы не оставят равнодушными гостей форума, уверены организаторы.

"На пошив костюмов к инвестфоруму выделено более Br30 тыс., - сообщила директор Централизованой клубной системы Могилевского района Наталья Гомонова. - Коллекцию клубной системы пополнят 16 народных костюмов, шесть комплектов делового стиля для церемониала (подписание документов, награждения, сопровождение официальных мероприятий) и 20 костюмов исторической реконструкции".

Пошив исторических костюмов тоже инвестиция

Среди исторических костюмов пошито 10 комплектов формы русской армии и столько же французской. К каждому из них прилагается треуголка или кивер - цилиндрический головной убор с козырьком и кокардой. Еще несколько десятков костюмов скомпонованы для реконструкции из уже имеющихся фондов. Это одежда сестер милосердия и крестьянского населения того времени, а также стилизованные под моду XVIII века бальные платья и парадно-выходные мужские платья.
"Над пошивом сценических костюмов мы трудимся с мая, - уточнила костюмер Ольга Мороз. - По нашим эскизам их отшивает ателье, после чего мы на месте добавляем нужные детали: украшаем тесьмой, пришиваем пуговицы и эполеты. Конечно же, это не точная копия нарядов тех лет: военная форма была упрощена. Однако мы попытались полностью сохранить концепцию и воссоздать представление об ушедшей эпохе".
Китель русских военных выполнен в традиционных темно-зеленых цветах с красной отделкой, французов - в небесно-синих. Также солдаты обеих армий носили белые рейтузы. Особенность одежды иностранцев - наличие мелких деталей: жабо, жилетов, перчаток. Несмотря на всю изящность французского костюма, он был максимально практичен и удобен, чего не скажешь о форме русского солдата. Все это четко подмечено и воплощено в жизнь костюмерами и художниками-оформителями Могилевского района.
Планируется, что реконструированные костюмы 1812 года будут также использованы в следующем году во время праздничных мероприятий, приуроченных к 210-летию битвы под Салтановкой.
Гостеприимство и дегустация блюд эпохи Наполеона Бонапарта

Еще одним сюрпризом для участников инвестиционного форума станет дегустация блюд по рецептам времен Наполеона Бонапарта и Александра Кутузова. Причем будет возможность попробовать как традиционную солдатскую кухню, так и изыски дворянского стола. "Мы предложим нашим гостям блюда полевой кухни русского солдата, - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома Олеся Купцова. - 200 лет назад в основе рациона служивого была пареная и сырая репа, соленые огурцы и сало. Еда простая, непритязательная и сытная. Дворяне в то время лакомились трюфелями, разнообразными паштетами и шампанским со льдом. Мы также постараемся угостить участников форума этими деликатесами".

В программу бизнес-встречи также войдет выставка продукции предприятий и организаций района, области и республики. Местом проведения инвестфорума "Могилевский район - территория возможностей" станет ресторанно-гостиничный комплекс "Грин-Хилл".

"Могилевский район сегодня - это крупный сельскохозяйственный и промышленный регион с развитой социальной инфраструктурой, - заключила Ирина Чиндо. - Экономика района обладает высоким потенциалом. Здесь созданы максимально благоприятные условия для предпринимательской деятельности и открытия новых производств. Инвестиционную привлекательность региона определяет выгодное географическое положение, наличие участка свободной экономической зоны "Могилев", высокий кадровый потенциал и благоприятный инвестклимат. Поэтому именно наш район стал первым в республике, где проведен такой локальный инвестиционный форум".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,
Фото Олега Фойницкого
БЕЛТА.-0-
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