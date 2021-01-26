Коммунальщики Минска к вечеру обработают дороги против гололеда - Дорохович

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом ожидаемого понижения температуры сегодня вечером коммунальным службам столицы поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке городских улиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъекты хозяйствования также включиться в эту работу и сделать безопасными закрепленные территории", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Горожанам рекомендуют учитывать прогноз погоды и быть внимательными при передвижении.-0-