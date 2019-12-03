Коммунальщики Могилева готовы к зимним погодным сюрпризам

3 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Могилев полностью готов к погодным сюрпризам зимы: в городе заготовлено 70% необходимой песко-соляной смеси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Могилевского горисполкома Андрей Москалев.

"Сейчас коммунальными предприятиями города заготовлено 70% песко-соляной смеси. Для составления еще 30% есть все ингредиенты. Чтобы сохранить их активность, в дальнейшем их будут смешивать по мере необходимости. Нужное количество песко-соляной смеси определялось исходя из показателей прошлого года. Тогда зима была капризной, коммунальным службам города приходилось работать практически круглосуточно", - отметил Андрей Москалев.

В этом году коммунальные службы Могилева заготовят почти 22 тыс. т песко-соляной смеси.

"Заготовка смеси началась в конце лета и все еще продолжается. На данный момент наше предприятие подготовило 16 тыс. т, всего нужно 20 тыс. т. Как показала практика прошлых лет, такого количества достаточно, чтобы избежать погодных сюрпризов. Кроме того, на городских дорогах в зимний период будут работать 14 единиц техники", - рассказал директор МГКУ "Дорожно-мостовое предприятие" Андрей Климов.

Дорожно-мостовое предприятие обслуживает городские автомобильные артерии. Дворовые и придомовые участки обслуживаются Октябрьским и Ленинским КУП ЖРЭУ, которые самостоятельно заготавливают противогололедные средства. "Для безопасной зимы в Октябрьском районе Могилева наше предприятие уже заготовило 430 т песко-соляной смеси. Ее количество мы сохранили на уровне прошлого года. Во дворах района будут работать девять единиц техники. Ежедневно на работу выходят 197 рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений", - рассказала и.о. директора КУП ЖРЭУ Октябрьского района Татьяна Касаткина.

Как рассказал заместитель директора по благоустройству ЖРЭУ Ленинского района Могилева Виктор Гурский, коммунальное предприятие полностью готово к зиме. "Мы подготовили 1,2 тыс. т песко-соляной смеси. Это на 30% больше, чем в прошлом году. У нас есть 14 машин, которые будут работать во дворах и на придомовых территориях зимой. Есть тяжелая техника. В штате числится 221 рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений", - отметил он.-0-