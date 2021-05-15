Комплекс мероприятий "Навстречу детской безопасности" стартует в Гомельской области

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий "Навстречу детской безопасности" пройдет в Гомельской области с 15 по 21 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ облисполкома.

Комплекс направлен на предупреждение ДТП с юными участниками дорожного движения. Сотрудники ГАИ будут проводить профилактические акции и целенаправленные рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями, детьми и родителями с детьми. С нарушителями проведут информационно-разъяснительную работу, расскажут об опасности, поджидающей их на дороге.

За четыре месяца с начала года на дорогах региона зарегистрировано девять ДТП, в которых девять детей получили травмы. Пострадали четыре ребенка, которые были пассажирами, и четыре юных пешехода, еще один несовершеннолетний был водителем.

В мае произошло резонансное ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка. На пересечении улиц Советской и Крестьянской в Гомеле после столкновения двух автомобилей один из них выехал за пределы проезжей части и сбил 6-летнюю девочку-пешехода, которая с бабушкой и братом стояла на тротуаре и ожидала зеленого сигнала светофора.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, несмотря на снижение количества ДТП с участием детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло число погибших несовершеннолетних.-0-