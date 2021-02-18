Кондитерские изделия с опасными красителями обнаружили в торговых объектах Могилева

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В торговых объектах Могилева выявлены конфеты и кондитерские мучные изделия, в составе которых содержатся опасные красители, влияющие на активность и внимание детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так в, карамели леденцовой "Монпасье" (изготовитель ООО "Кондитрейд", РФ, Армавир) обнаружен тартразин (102) в количестве 47,9 мг/кг, солнечный закат (Е110) в количестве 3,5 мг/кг, очаровательный красный (Е129) в количестве 9,3 мг/кг. В конфетах "Хитвик" (ООО "Сладуница", РФ, Омск) - понсо 4R (124) в количестве 45,2 мг/кг. Также исследованию были подвергнуты мучные изделия. В мини-пряниках с начинками производства ИП Князева С.Б. (РФ, Воронеж) был обнаружен краситель понсо 4R (124) в количестве 45,2 мг/кг. В слойках "Крекер" с семенами подсолнечника и льна (ООО "Успех-Вкуснятки", РФ, Королев) найден тартразин (102) в количестве 9,2 мг/кг.

"В маркировке указанной продукции отсутствует предупреждающая надпись о том, что изделия содержат красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей", - отметили специалисты.

По результатам проверки в адрес импортеров направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции. Государственным комитетом по стандартизации выданы предписания на запрет ввоза и (или) обращения опасной продукции, а также о прекращении действия на территории Беларуси декларации о соответствии, которой сопровождалась данная продукция.-0-