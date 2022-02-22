Конференция по патриотическому воспитанию учащихся пройдет в Гомеле

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская конференция "Поисковая и исследовательская деятельность как эффективное средство патриотического воспитания обучающихся" состоится на базе учреждений образования Гомельской области 22-23 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Форум пройдет в очном формате с подключением онлайн-студий. Также запланирована прямая трансляция первого дня конференции на интерактивной платформе патриотического воспитания "Патриот.by".

В течение двух дней будут обсуждаться актуальные формы организации поисковой работы, разнообразные методы вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность. Будет презентован эффективный педагогический опыт. Также в программе - демонстрация лучших практик учреждений образования Гомельской области в патриотическом воспитании детей и учащейся молодежи.

В конференции примут участие представители Министерства образования, Министерства обороны и подведомственных им учреждений, государственных учреждений и общественных объединений, учреждений дополнительного образования Беларуси и России, педагоги со всех регионов страны.

Организаторами форума выступают Министерство образования Беларуси, Республиканский центр экологии и краеведения, главное управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодежи. Конференция проводится для дальнейшего совершенствования деятельности учреждений образования по патриотическому воспитанию обучающихся в рамках реализации республиканского Плана мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти.-0-