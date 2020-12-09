9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс инновационных проектов молодых разработчиков "Пинск Инвест Уикенд-15" пройдет 11 декабря в рамках бизнес-форума в Полесском государственном университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией "Бизнес-центр" ПолесГУ Анна Хомич.

На конкурс заявлено девять студенческих проектов, которые прошли предварительный отбор, из них два - от иностранных участников. Свои бизнес-идеи прислали представители Одесского и Ростовского экономических университетов, которые уже не первый раз участвуют в конкурсе. Одесситы в онлайн-формате презентуют социальный проект "Новогодние игрушки", направленный на вовлечение в полезное занятие детей из неблагополучных семей. Ростовчане обоснуют целесообразность создания ресторана паназиатской кухни.

Интересы молодых разработчиков из ПолесГУ предсказуемо лежат в плоскости зеленой экономики, экологии, биотехнологий. Экспертам будут представлены мобильное приложение, препарат для ускоренного роста растений, рекомендованный медицинским учреждениям озонатор повышенной продуктивности. "Разработка особенно актуальна и полезна сейчас, когда весь мир борется с COVID-19. Тем более что она уже использовалась во время проведения централизованного тестирования и очень хорошо себя зарекомендовала", - отметила Анна Хомич.

Отдельная секция запланирована для школьников. Там обсудят 20 стартап-проектов от учащихся лицея ПолесГУ, школ-партнеров и гимназий.

Оценивать бизнес-идеи молодых разработчиков будет жюри, в состав которого войдут представители вуза, Пинского горисполкома, руководители банков, предприятий и организаций. Дистанционно к обсуждению планируют также подключиться иностранные эксперты из Украины и Польши.

Бизнес-форум, в рамках которого запланирован "Пинск Инвест Уикенд-15", пройдет 10-11 декабря. В деловой программе мероприятия - заседание совета инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики, выставка инновационной продукции, проведение переговоров и заключение договоров.-0-