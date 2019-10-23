Конкурс исследовательских работ учащихся пройдет в Минской области 26 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Конкурс работ исследовательского характера (конференция) учащихся учреждений образования пройдет в Минской области 26 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном институте развития образования.

Всего в этом году на конкурс поступило 736 работ от учащихся учреждений общего среднего и профессионального образования. По решению жюри в областном туре будет представлено 253 исследования.

Конкурс будет проходить на четырех площадках: в Минском областном институте развития образования, Минском государственном областном лицее, средней школе №1 Фаниполя и Заславской средней школе №1 Минского района. Учащиеся представят свои наработки в 19 секциях. На заседаниях секций "Биология", "География", "Химия" смогут присутствовать все желающие - ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на сайте Минского областного института развития образования.

Ребята из пятых-седьмых классов изучали финансовые затраты и сроки их окупаемости при разведении озерной рыбы, реактивную установку на растворах соли и сахара, цветовое восприятие стихотворений с помощью компьютерных алгоритмов.

Старшеклассники интересовались микрофлорой ржаного хлеба и особенностями конструкции велоэлектромобиля, разрабатывали электронную книгу для незрячих и мобильное приложение для общения с глухими. Также школьники получали экологически чистое топливо, проектировали кроссплатформенный умный дом.

Исследования будет оценивать компетентное жюри в составе докторов и кандидатов наук, сотрудников Национальной академии наук, Национального института образования, Республиканского института высшей школы, престижных белорусских вузов, областного института развития образования.

Победители конкурса представят Минскую область на заключительном этапе республиканского конкурса в 2020 году.

Организатором мероприятия выступает главное управление по образованию Миноблисполкома.-0-