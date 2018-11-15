Конкурс на лучшее видеопризнание в любви объявили в Минске

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Киновидеопрокат Мингорисполкома" объявил открытый конкурс на лучшее видеопризнание в любви, сообщили БЕЛТА на предприятии.

На суд жюри нужно представить мини-фильмы продолжительностью не более пяти минут. Принять участие в творческом состязании приглашают тех, кому исполнилось 18 лет. Работы принимаются до 6 февраля включительно по почте love@kinominska.by, разрешение видео - Full HD (1920x1080), формат - mp4.

Обладатель Гран-при сможет получить годовой абонемент на посещение всех кинопремьер в течение года на двоих, остальным победителям также вручат сертификаты на бесплатные сеансы.

Призы будут вручаться по нескольким номинациям: "Лучшее романтическое признание в любви", "Лучшее комедийное признание в любви", "Лучшее оригинальное признание в любви". Гран-при (приз зрительских симпатий) определяется непосредственно в финале конкурса прямым зрительским голосованием в режиме онлайн.

Кроме того, организаторами, спонсорами и партнерами конкурса могут учреждаться специальные призы и дипломы. При отборе работ будут учитываться идея мини-фильма, нестандартность подачи, оригинальность, драматургия, наличие юмора, соответствие теме, эстетика и др.

В состав жюри войдут представители организаторов, члены Белорусского союза кинематографистов, журналисты. Финал с показом лучших картин и вручением наград пройдет в кинотеатре "Дом кино" в ночь с 14 на 15 февраля 2019 года во время праздника "Ночь Святого Валентина".-0-