Конкурс на лучший скворечник проходит в Могилеве

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучший скворечник объявили в могилевском парке Подниколье. Победители и призеры творческого соревнования получат денежные призы и дипломы. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

"Участниками конкурса могут стать жители областного центра любого возраста. Для этого нужно смастерить для птиц безопасный и экологичный домик и в течение марта представить его на суд жюри", - рассказал начальник участка парка Юрий Макацария.

Скворечники будут оценивать по нескольким критериям: функциональность, аккуратность исполнения, художественно-эстетическое восприятие и оригинальность творческого решения. Домик должен отвечать стандартам жилья для птиц. Материал изготовления - древесина лиственных пород. Допускается украшение различными декоративными элементами. Готовый домик должен иметь все необходимые приспособления, чтобы его можно было надежно закрепить на дереве при помощи веревок.

В Международный день птиц (1 апреля) подведут итоги конкурса "Домик для птиц" и организуют выставку работ на центральной аллее. После скворечники разместят на территории парка.-0-