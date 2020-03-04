Конкурс национальных культур, творчества и красоты "Грация International" прошел в Витебске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый открытый конкурс национальных культур, творчества и красоты "Грация International" прошел 4 марта в Витебске. За звание победительницы соревновались представительницы Беларуси, Китая, Шри-Ланки, Туркменистана и Казахстана. Все девушки - студентки вузов областного центра. Им предстояло многогранно раскрыть свои таланты. Девушки должны были впечатлить жюри кулинарными способностями, продемонстрировав национальное блюдо, ораторским мастерством и творческими задатками. Особенно интересным стал конкурс дефиле, который прошел также в национальных костюмах.

Победительницей в номинации: мисс Грация International стала Париста Смит из Шри-Ланка, I вице-мисс стала Хуан Пуци из Китая, II вице-мисс Полина Евстафьева(Беларусь) и III вице-мисс -Наталья Драчикова(Беларусь).-0-

Фото Александра Хитрова