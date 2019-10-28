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28 октября 2019, 21:46

Конкурс профмастерства и экстремальная тропа ждут участников лесного фестиваля в Полоцке

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный лесной фестиваль профессиональных навыков пройдет 11-14 ноября на базе филиала БГТУ "Полоцкий государственный лесной колледж", сообщили БЕЛТА в учреждении образования.

Цель фестиваля - популяризация и повышение престижа рабочей профессии вальщика леса, развитие экологической грамотности у молодежи, укрепление международных связей с учреждениями образования, осуществляющими подготовку специалистов для отрасли лесного хозяйства. Планируется, что в мероприятии примет участие 10 команд из пяти стран.

Во время фестиваля состоится конкурс профессионального мастерства "Лесоруб - 2019". Кроме того, участники смогут пройти "экстремальную лесную тропу" - полосу препятствий протяженностью до 3 км, состоящую из 11 станций, на которых нужно будет продемонстрировать знания по лесным дисциплинам. Запланированы также экскурсии и спортивные состязания.-0-

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