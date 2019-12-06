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06 декабря 2019, 16:52

Контейнерами для раздельного сбора мусора до конца года обеспечат 40% частных домовладений Могилева

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Контейнеры для раздельного сбора мусора до конца этого года безвозмездно получат около 40% собственников частных домовладений в Могилеве. Остальные 60% будут обеспечены ими в 2020 году, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор МГКУ "Спецавтопредприятие" Геннадий Иванченко.

"На данный момент в Могилеве средства для раздельного сбора мусора безвозмездно получили около 3,5 тыс. домовладений. Всего в планах на 2019 год - обеспечить такими контейнерами более 7,8 тыс., это около 40% частного сектора. До конца 2020 года контейнеры получат 100% частных домовладений. Такая масштабная программа в Беларуси реализуется впервые. Это большая и сложная работа, необходим ответственный подход не только сотрудников предприятия, но и горожан", - рассказал Геннадий Иванченко.

Подготовка проходила с апреля по сентябрь: были разработаны программы, проведены все необходимые процедуры. Первые контейнеры приехали в "Спецавтопредприятие" в конце октября, тогда же их начали передавать населению. "Нам нужно было не только закупить оборудование, но и пересмотреть юридические отношения с жителями. Получить контейнеры может только собственник домовладения со своим паспортом. Это вызывает определенные проблемы. Случается, что человек не проживает в доме, где прописан, уехал из страны или по другим причинам не может заключить с нами договор. Иногда на этой почве возникают конфликтные ситуации", - отметил директор "Спецавтопредприятия".

По его словам, контейнеры передаются могилевчанам на безвозмездной основе, но не все понимают, что это оборудование становится их собственностью, за сохранностью и состоянием которого надо следить. "Мы проводим большую разъяснительную работу с населением. Подробно рассказываем, кто должен нести ответственность, если вдруг что-то в контейнере сломается. Работаем и с сотрудниками нашего предприятия. Кроме того, на мусоровозы со стороны приема мусора установлены камеры видеозаписи. Это позволяет следить за тем, как проходит выемка мусора из контейнеров, а также обезопасить наших сотрудников от ложных обвинений в порче имущества. Если же сотрудник повредит оборудование, он будет возмещать причиненный ущерб", - рассказал Геннадий Иванченко.

Могилевчанам выдают два контейнера: желтый и серый. В желтый можно помещать все, что в дальнейшем будет направлено на переработку. "В желтые контейнеры необходимо выбрасывать бумагу, стекло, пластик, металл. Это могут быть бутылки от воды и бытовой химии, консервные банки и алюминиевые баночки, полиэтиленовые пакеты и упаковочная пленка. В серые можно помещать все остальные отходы, в том числе органические. Раздельный сбор мусора необходим для обеспечения экологической безопасности. Мы не должны допустить захоронения на полигонах того, что можно и нужно вторично переработать", - подчеркнула начальник участка санитарной очистки МГКУ "Спецавтопредприятие" Светлана Чепикова.

"Для обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями у нас есть мобильная группа, сотрудники которой приезжают заключать договоры на дом. Если человеку некому доставить контейнеры, мы и с этим поможем. Контейнеры выдаются с 8.00 до 20.00 в будние дни и субботу. Это сделано для того, чтобы жителям не нужно было отпрашиваться с работы", - отметила она.-0-

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