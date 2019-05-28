Контейнерные площадки в Минске оборудуют вывесками с информацией по сбору вторресурсов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все контейнерные площадки в Минске оборудуют специальными вывесками, где будет представлена подробная информация по сбору вторичных материальных ресурсов, сообщила журналистам главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда, передает корреспондент БЕЛТА.

Также закупаются информационные наклейки для контейнеров, чтобы маркировка была понятна жителям.

"Решение проблемы бытовых отходов в большей степени зависит от привычек каждого человека. Чтобы извлечь те компоненты, которые пригодны для использования в качестве вторичного сырья, имеют ценность, необходимо собирать их раздельно уже в месте образования - дома или на контейнерной площадке. Если мы хотим к 2020 году отправлять на переработку хотя бы 25% образующихся коммунальных отходов, что предусмотрено госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда", нужно в первую очередь работать с населением, стимулировать к тому, чтобы отходы стекла, бумаги и пластика отправлялись в специальные контейнеры", - отметила Нина Кульбеда.

По ее мнению, инфраструктура для раздельного сбора ТКО в городе развита недостаточно и на большей части территории неудобна для жильцов. На многих контейнерных площадках нет полного комплекта баков. "Столица должна быть примером для других регионов в вопросах раздельного сбора. Необходимо дооснастить все контейнерные площадки недостающими видами контейнеров", - отметила Нина Кульбеда.

В 2018 году в Минске на переработку собрано почти 190 тыс. т отходов. Установленное задание по сбору вторсырья выполнено, но по темпам роста к уровню предыдущего года столица находится на последнем месте в республике - объемы увеличились только на 4,6%, тогда как в среднем по стране на 9%.

В целом за последние пять лет за счет средств, которые поступают от производителей и поставщиков товаров в упаковке на счет оператора, для города приобретено более 8,2 тыс. евроконтейнеров. С 2018 года началась закупка цветных пластиковых контейнеров.-0-