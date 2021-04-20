Контейнеры для сбора просроченных лекарств установлены в 16 поликлиниках Минска

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств от населения установлены в 16 поликлиниках Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По решению Минского городского Совета депутатов в минских поликлиниках №1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 40 с апреля выделены места и установлены специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов. Руководители поликлиник заключили договоры на их обслуживание. Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания.

В Минздраве пояснили, что лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от их вида. Захоронение возможно только на полигонах ТКО при условии, что их количество будет не более 15% в составе отходов. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.-0-