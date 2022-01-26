Контракты на $18 млн заключили предприятия Брестской области на выставке в Дубае

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Брестской области заключили на всемирной выставке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) контракты на $18 млн. Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель брестской делегации на "ЭКСПО-2020" заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне на "ЭКСПО-2020" прошли Дни Брестской области, которую представили руководители и сотрудники девяти компаний. Экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона, в частности, презентовали СП "Санта Бремор" ООО, ОАО "Бархим", 1AK-GROUP, группа компаний "СТиМ", Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Брестский мясокомбинат, концерн "Брестмясомолпром", Брестский научно-технологический парк и национальный парк "Беловежская пуща".

"Перед выставкой мы прорабатывали возможности подписания контрактов с нашими предприятиями и организациями. В принципе, все получилось. Подписано два контракта с компаниями из КНР, четыре - с резидентами Объединенных Арабских Эмиратов. Также подписаны контракты с резидентами из Нигерии, Гонконга, Иордании, Румынии, других стран - всего 14 контрактов на $18 млн. Из этой суммы около $8 млн - контракты с компаниями из ОАЭ. Мы считаем это неплохим результатом, поскольку за прошлый год объем экспорта Брестской области в ОАЭ составил $5 млн", - сказал Дмитрий Городецкий.

В частности, заключены контракты по поставкам на арабский рынок сухого молока, сухого мороженого, других продуктов питания. Увеличат объемы продаж продукции "Санта Бремор" и группа компаний "СТиМ". "Бархим" подписал соглашение с дубайской компанией о продвижении своей продукции на рынок ОАЭ. Подписано соглашение с китайскими партнерами о возможности создания в области предприятия по производству гепарина. Интерес у потенциальных инвесторов вызвали инвестиционные предложения от свободной экономической зоны "Брест" по производству зарядных устройств для электромобилей и УЗИ-аппаратов.

"Интерес был достаточно живой. В переговорах, презентации поучаствовали около 18 представителей арабских компаний - логистических, инвестиционных, дистрибьютеров продуктов питания, торговли сырьевыми ресурсами, работающих в сфере нефтехимической промышленности. Общение было достаточно теплым и продуктивным. Конечно, быстрого, стремительного вхождения на такой премиальный рынок, каким являются Объединенные Арабские Эмираты, наверное, ожидать не стоит. Тем не менее, имея хорошую ответную реакцию в процессе общения, мы видим, в каком направлении нужно работать. Хорошая ниша - продукты питания, в чем, я считаю, мы сильны. Немаловажно, что ОАЭ могут стать хорошей стартовой площадкой для развития торгово-экономических отношений с сопредельными государствами, где тоже есть хороший, платежеспособный рынок", - заключил Дмитрий Городецкий.-0-