Концерты, файер-шоу, фитнес-тернировки - региональные фан-зоны готовятся к II Европейским играм

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенные развлекательные программы подготовлены для болельщиков II Европейских игр в фан-зонах, обустроенных в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

"Фан-зоны организованы во всех областных центрах страны, а также в Бобруйске и Молодечно. Здесь будут вестись трансляции самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, работать детские мини-фан-зоны с играми и развлечениями, проводимые совместно с ЮНИСЕФ, выступать лучшие белорусские исполнители и группы. Также для болельщиков проведут спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры", - рассказали в дирекции.

В Бресте фан-зона будет работать с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, а в дни открытия и закрытия ІІ Европейских игр до 00.30. На концертах выступят солисты творческого центра ArtPipper, вокалисты эстрадной студии "Ангел", рок-группы "Виски Уэй" и "Алгоритм", клуб афро-латиноамериканских танцев BreStarDance, цирковая студия "Жонглеры Бреста".

Фан-зона Витебска, расположенная на площади Победы, будет открыта в разное время, с подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте игр. Культурная программа этого региона предусматривает в том числе авто- и велопробеги, выставку автомобилей, показательные выступления фитнес-клубов, а также гала-концерт I Открытого молодежного фестиваля хореографии.

Гомельская фан-зона будет работать с 17.00 до 23.00, а в дни открытия и закрытия форума - до 00.30. Хедлайнерами концертных программ станут Макс Лоренс, Alen Hit, группы "Без билета", "Стары фальварак", "Джолливуд", проект BLGN & Mirex, огненные коллективы "Инсейн" и "Флеш Лайтс".

В Гродно присоединиться к участникам фан-зоны также можно будет в разное время. Запланированы выступления студий "Миллениум", "Септима", "Яварынка", хореографического коллектива "Белые росинки", черлидерской команды Dartly, вокальных ансамблей "Фабричный колорит", "Неман", "Гасцінец" и многих других. 24 июня будет работать интерактивная площадка от БРСМ "Мы - будущее страны", а 27-го состоится концертная программа "От всего сердца желаем вам побед!".

Фан-зона Могилева будет работать по обычному расписанию. Здесь болельщиков спортивного форума приглашают посетить показательные выступления клубов восточных единоборств, мастер-классы фитнес-клубов, турнир по лазертагу, а также концертно-развлекательную программу "С днем рождения, Могилев!" и спортивный праздник "ВелоДэй". Кроме того, 30 июня состоится встреча со спортсменами - участниками ІІ Европейских игр.

Бобруйская фан-зона также будет открыта с 17.00 до 23.00, а 21 и 30 июня - до 00.30. Участниками концертных мероприятий станут ансамбли "Девчата", "Арт-альянс", "Мечта", "Бурлеска", "Вольница", "Интермеццо", вокально-эстрадная студия "Каскад", камерный ансамбль "Элегия", а также коллектив Детской школы искусств №2 имени В. Оловникова, хор народной песни имени В. Балаханова и другие.

Режим работы фан-зоны Молодечно каждый день разный. Своим творчеством порадуют болельщиков Дмитрий Колдун, ансамбли "Крещендо", "Сакавінка", "Харашуха", Аd libitum, "ВиЗаВи", "Менестрели", вокальное трио "Фиеста" и группа "Кантика", образцовые студии эстрадной песни "Спяваем разам" и бального танца "Каскад", а также цирковая студия "Мечта".

Подробное расписание культурной программы всех региональных фан-зон можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by в разделе "Беларусь".

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта.-0-