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05 января 2022, 15:19

Коррекционный центр Заводского района Минска переехал в новое здание

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня торжественно открылся в новом здании Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Учреждению уже чуть больше 20 лет, до 24 декабря минувшего года оно размещалось в одном крыле яслей-сада №204 по ул. Жилуновича, 25 и занимало всего 756 кв.м. Этого было очень мало для того, чтобы развернуть полноценную работу.

Решение Мингорисполкома передать центру здание по ул. Народной, 6 и администрация центра, и родители детей, которые его посещают, восприняли с энтузиазмом. Как рассказала директор центра Елена Серединская, все дружно участвовали в обустройстве нового "дома".

Фасад и кровлю здания к переезду полностью обновили, провели внутренний текущий ремонт. Обустроены помещения для работы двух дошкольных групп и трех классов, два кабинета ранней комплексной помощи, кабинеты учителей-дефектологов и педагогов-психологов. Оснащены специальным оборудованием спортивный и музыкальный залы, массажный кабинет, бассейн, кабинеты врача-психиатра и медицинской сестры, изолятор.

"У нас появится свой бассейн с современным подъемником - для деток с ДЦП это новые возможности бесплатной реабилитации. Это очень важно для жителей Заводского района, у нас мало учреждений с бассейнами, - рассказала Елена Серединская. - Появится реабилитационный зал, которого у нас не было прежде. В нем современное оборудование: тренажер Гросса, сенсорно-динамическая комната "Дом Совы" (все приобретено за спонсорские деньги), мягкие модули, специальные вертикализаторы, тренажеры и много других реабилитационных средств, которые сможем использовать на благо наших детей".

Также центр расширит свои возможности по оказанию ранней комплексной помощи - одному из важных направлений работы. Кроме специализированных кабинетов при районных поликлиниках, только центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации занимается малышами до 3 дет. "Сегодня мы оснастили один кабинет на 60 кв.м, второй - на 30 кв.м. Это целый блок, где будут работать педагог-психолог, дефектолог, реабилитолог и музыкальный руководитель в одной связке, чтобы в тот важный сензитивный период развития ребенка с особенностями сделать максимум для формирования компенсаторных процессов", - отметила Елена Серединская. Простыми словами, это шанс, насколько возможно, приблизить особого ребенка к уровню развития сверстников.

К некоторым таким малышам специалисты центра даже выезжают на дом (если у них, например, тяжелые множественные нарушения) - сейчас на таком домашнем сопровождении 6 детей. Причем работа во многом ведется с родителями, чтобы те сами могли восстанавливать функции малыша, занимались с ним. Более того, организован специальный сайт, через который родители могут удаленно получать помощь и советы педагогов ранней комплексной помощи. Что особенно актуально сегодня, в период пандемии.

В целом проектная мощность здания по ул. Народной рассчитана на 30 учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития, 85 детей раннего возраста и 130 детей, которым нужна коррекционно-педагогическая помощь.

"Важно и то, что мы теперь примем больше детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. За последние три года мы открыли дополнительный класс, но он работал на базе другого детского сада в Чижовке. А сегодня это класс уже будет на собственной базе центра, и с сентября мы планируем открыть еще один класс. Нуждаемость в этом, к сожалению, есть", - добавила директор учреждения.

Такие дети проводят в центре полноценный день (пять дней в неделю), занимаются по учебной и реабилитационной программе, получают трехразовое питание. Причем организован подвоз ребят из дома и обратно на специальном транспорте с подъемником. И есть контингент детей, которые приходят с родителями только на занятия несколько раз в неделю - за логопедической помощью, помощью психолога, дефектолога, дети с аутизмом, нарушениями речевого развития, просто с трудностями обучения.

"В такой теплой домашней обстановке позвольте поздравить с новосельем коллектив. И надеюсь, посещение центра детям будет всегда в радость, а проведенное время - с пользой", - отметил на церемонии открытия заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. И вручил руководителю учреждения сертификат на покупку умного зеркала. Прозвучали и слова благодарности спонсорам, которые не остались равнодушными и помогли случиться еще одному чуду под Рождество.-0-

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