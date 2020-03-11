Ковальчук передал Петковичскому учебно-педагогическому комплексу сертификат на спортинвентарь

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время визита в Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа передал учреждению сертификат на спортивный инвентарь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Теперь у ребят будут новые мячи, теннисные столы и разные тренажеры.

Сергей Ковальчук ознакомился с материально-технической базой учреждения образования, поинтересовался спортивными достижениями учащихся, проектами. Он оценил тренажерный зал, напомнил ребятам о пользе физического развития, акцентировал внимание на важности вести здоровый образ жизни с раннего детства. В положительном ключе Сергей Ковальчук высказался и о реализуемом в Дзержинском районе проекте по обучению игре в шахматы и шашки.

"Учреждение образования близко мне по духу, так как я сам вырос в деревне, - отметил министр. - В вашей школе созданы все условия и грамотно организован образовательный и воспитательный процесс, потому остается пожелать ребятам уделять должное внимание как умственным способностям, так и физическим, чтобы развиваться гармонично. Я убежден: у каждого из них есть возможность достичь отличных результатов в спорте, учебе, творчестве".

Учащиеся поделились своими спортивными достижениями, продемонстрировали успехи в области лего-конструирования и робототехники. Министр также ознакомился с продукцией школьной бизнес-компании "БелАрт": ребята своими руками изготавливают сувениры с национальными мотивами (закладки, фликеры, обложки, наборы шашек). Сергей Ковальчук побеседовал с юными мастерами, а те подарили почетному гостю на память о визите оригинальный блокнот с фирменной вышитой обложкой.

В финале встречи министр спорта и туризма обратил внимание: в сельских школах немало мотивированных детей, чей талант важно не загубить. "Сельские дети сильны по духу, они хотят совершенствоваться, становиться лучше, а главное, доказать себе, что они могут достичь многого. Такие спортсмены нам нужны", - подчеркнул он.-0-