Красный Крест оборудует пункт обогрева возле Дома ночного пребывания в Минске

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт обогрева начнет работать в Минске 14 января возле Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул.Ваупшасова, 42, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста.

В отапливаемой палатке могут спастись от морозов, согреться чаем все, кто в этом нуждается. Там же людям, обратившимся за помощью, будут выдавать продуктовые и гигиенические наборы.

Во всех девяти районах столицы территориальные офисы Красного Креста тоже предоставляют такую помощь уязвимым категориям граждан. Кроме гуманитарных наборов, они могут получить и теплые вещи. Их сбор от небезразличных минчан организован в Красном Кресте на постоянной основе.

В организации добавили, что мобильная группа волонтеров Красного Креста 14 января проедет по основным местам в городе, где часто собираются бездомные, и окажет помощь тем, кто в ней нуждается.-0-