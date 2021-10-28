Красный Крест в октябре помог привиться от коронавируса 524 пенсионерам Витебской области

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С начала октября во время акции Красного Креста по вакцинации в сельских регионах прививку от COVID-19 получили более 520 человек старше 60 лет из пяти районов Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Желанова.

В Витебской области пилотными регионами, где реализуется проект "Вакцинация против COVID (начальный этап)", стали Шумилинский, Сенненский, Витебский, Глубокский и Лепельский районы. Здесь волонтеры Красного Креста вместе с медиками выезжают в отдаленные деревни, рассказывают пенсионерам о способах защиты от COVID-19 и желающих получить прививку от опасного вируса сразу доставляют в пункты вакцинации. "Так как на бригады скорой помощи идет немаленькая нагрузка, мы помогаем с транспортировкой. В близлежащих районах - Витебском, Сенненском, Шумилинском - мы предоставляем автомобиль областной организации. В отдаленных районах заключили договоры с транспортными компаниями, оплачиваем их услуги на доставку жителей сельских населенных пунктов к месту вакцинации. С начала октября с помощью волонтеров Красного Креста вакцинированы 524 человека в возрасте старше 60 лет. Это одна из наиболее уязвимых категорий граждан, которых необходимо уберечь от коронавируса", - отметила Галина Желанова.

Для такой работы областная организация Красного Креста обучила 45 волонтеров, провела с ними тренинги и семинары. Им рассказали, как оказывать при необходимости первую помощь людям, которых на транспорте доставляют на вакцинацию, как обезопасить себя: это соблюдение масочного режима, норм гигиены и респираторного этикета. Каждый добровольный помощник заключил договор с организацией и получил медицинскую страховку.

Галина Желанова также рассказала об информационно-просветительской работе организации. "Добровольные помощники в пунктах вакцинации раздают листовки и памятки для пенсионеров. В этих материалах говорится о симптомах, которые могут возникнуть после введения вакцины, через сколько дней нужно прийти для получения второго компонента, как оберегать себя в поствакционный период", - отметила председатель областной организации.-0-