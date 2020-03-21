Кравцов: многие вопросы по капремонту жилья были сняты благодаря открытости в этой работе

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области многие вопросы на тему капремонта жилья были сняты благодаря публичной работе в сфере ЖКХ. Такое мнение сегодня во время прямой линии высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы ЖКХ, в частности, ремонта жилья, продолжают поступать на прямые линии. "Но стоит отметить, что многие из них были сняты за счет публичности этой работы. Сделать нужно многое, средств на все порой не хватает, поэтому жилье обследуется, выбираются первоочередно нуждающиеся в ремонте дома. Заранее составляются списки, они публикуются в местных СМИ, чтобы люди знали, какой дом и когда будет отремонтирован", - отметил Владимир Кравцов. Он рассказал, что в 2019 году в регионе был проведен капитальный ремонт более чем 280 тыс. кв.м жилья. В текущем году запланирован также немалый объем работ. К слову, тема капремонта и в целом функционирования системы ЖКХ будет вынесена на обсуждение на одном из ближайших заседаний Гродненского облисполкома.

Однако есть и вопросы, требующие оперативного реагирования. Сегодня на прямую линию обратились жители одного из жилых домов по улице Реймонта в областном центре. Люди жаловались на протекающую кровлю, другие нюансы. Городским властям дано поручение разобраться в ситуации и по возможности не откладывая в долгий ящик решить проблему.

"По-прежнему актуальны вопросы состояния, ремонта, строительства дорог. Это не удивительно, развиваются города, другие населенные пункты, строится много жилья, в том числе и индивидуального. Естественно и желание людей ездить по хорошим дорогам", - отметил Владимир Кравцов. Ситуация находится на постоянном контроле. Ежегодно в регионе ремонтируют 220-230 км местных дорог, в основном в сельской местности. Сейчас разрабатывается новый пятилетний план, чтобы эту работу продолжить.

Владимир Кравцов обратил внимание, что в последнее время регулярно поступают вопросы, касающиеся темы здоровья, работы сферы медицины. Понятно, что ключевая тема таких обращений - коронавирус. "Хочу еще раз подчеркнуть, что ситуация под контролем. Массового заражения нет. В области подтвержден один факт - у женщины, вернувшейся из Италии. Она сама и все ее контакты находятся под присмотром. Медицина обеспечена средствами защиты, лечения, всем необходимым", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что контроль в этой сфере серьезный. Каждый возвращающийся в страну турист обследуется в пункте пропуска. Усилена и профилактическая работа.

В магазинах области достаточно продуктов, в последние дни отмечался повышенный спрос на некоторые категории товаров, однако, подчеркнул Владимир Кравцов, все есть в необходимом количестве. Стартовали весенние полевые работы - аграрии закладывают основу будущего урожая, а следовательно и продовольственной безопасности области и страны.-0-