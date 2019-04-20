Кравцов: сохранение историко-культурных памятников для потомков - одна из важнейших задач

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно уделять внимание восстановлению и сохранению для потомков исторических памятников. Такое мнение журналистам во время республиканского субботника высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в республиканском субботнике принимают около 300 тыс. жителей региона. Приблизительно столько же людей было задействовано в субботнике и в прошлом году.

"Фронт работ широк: это благоустройство территорий, наведение порядка, посадка деревьев. Важными объектами приложения сил стали памятники истории и культуры", - отметил Владимир Кравцов. Он вместе с руководством облисполкома сегодня трудился на Старом замке в Гродно. Сейчас продолжается реставрация древней королевской резиденции, за основу для восстановления взят замок времен Стефана Батория. Первую очередь работ планируется завершить в 2020 году.

"Старый замок - значимый объект не только для жителей Гродно. Это видно по той заинтересованности, что вызывают работы по реставрации у жителей страны. Важно сохранить этот объект для потомков. Надеемся, что и частичка нашего труда этому поспособствует", - сказал Владимир Кравцов.

Представители Гродненского облисполкома работали на заливке монолитной плиты на крепостной стене замка, которая станет основанием для продолжения галереи. Важно, что на каждом этапе работ в замке обеспечен археологический надзор. Поэтому некоторые из участников субботника помогали в работе археологам.

Кроме Старого замка в Гродно участники субботника трудились и на других исторических объектах региона. В том числе в Новогрудском и Любчанском замках. Организована уборка старинных парков в Вороновском районе. В Сморгонском районе участники субботника трудятся в усадьбе Михала Клеофаса Огинского в деревне Залесье. Благоустраиваются также территории, примыкающие к Кревскому и Гольшанскому замкам.

Значительный объем работ по благоустройству территорий выполняется в больших городах и малых населенных пунктах. В Волковыске, например, благоустраивается территория вокруг Шведской горы, которая станет одним из объектов эстафеты "Пламя мира", проходящей в преддверии II Европейских игр. Приводят в порядок стадионы в Зельве и Кореличах, трудятся участники субботника на территории строящегося многофункционального комплекса в Островце. Устраиваются и благоустраиваются велодорожки и маршруты в районе Августовского канала.

Приводятся в порядок также памятники и места воинских захоронений. В Гродно и других населенных пунктах закладываются памятные аллеи, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Гродненской области.

Средства, заработанные на субботнике, будут направлены на завершение подготовки к сезону загородных детских оздоровительных лагерей, благоустройство и приведение в порядок населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию и реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-

Фото Леонида Щеглова