Кравцов: в Послании Президента обозначены задачи по развитию страны на ближайшую перспективу

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента обозначены четкие и конкретные задачи по развитию страны на ближайшую перспективу. Такое мнение журналистам во время республиканского субботника высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства в своем ежегодном Послании всегда определяет задачи на ближайшую перспективу - это своего рода директива не только Национальному собранию, но и всему народу. Важно понимать, куда движется страна, как она будет развиваться в ближайшее время, какие актуальные вызовы стоят перед нашим обществом - обо всем этом и говорилось в Послании", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что немало задач ставилось и применительно к республиканскому субботнику, который проходит сегодня.

"Мы немало вкладываем в родную землю и видим от этого отдачу. Прежде всего гости страны подмечают ее ухоженность, благоустройство населенных пунктов, порядок, присущий всему. Важно, чтобы каждый из нас продолжил вкладывать частичку себя, своей души в развитие родной земли. Особенно это актуально в Год малой родины", - отметил председатель Гродненского облисполкома.

Владимир Кравцов заметил, что в Послании немало внимания было уделено улучшению демографической ситуации, поддержке материнства, детства, молодых и многодетных семей. "Важная задача - обеспечение многодетных семей жильем. В Гродненской области в этом году, например, для такой категории граждан планируется построить около 1,3 тыс. квартир. В следующем году - еще больше, чтобы полностью снять проблему", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в решении этих вопросов необходим взвешенный подход, нужно учитывать интересы и пожелания людей.-0-