"Кричевцементношифер" в 2020 году в 2,8 раза увеличил объем инвестиций в производство

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста инвестиций ОАО "Кричевцементношифер" в производство составил в 2020 году 282%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"В прошлом году в предприятия ОАО "Кричевцементношифер" Белорусской цементной компании было вложено более Br6,7 млн инвестиций без НДС. Темп роста к 2019 году составил 282%. Самые большие инвестиционные вложения сделаны в филиал "Завод сборного железобетона №3 г.Витебска" - на Br4,2 млн. В ноябре там была запущена новая линия по производству тротуарной плитки и дорожных бордюров мощностью 400 кв.м плитки за 8-часовую смену", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации БЦК, к концу марта этого года "Кричевцементношифер" готовится ввести в Витебске в строй еще одну современную линию - по производству пустотных плит.

ОАО "Кричевцементношифер" - одно из крупнейших в стране, специализирующееся на производстве строительных материалов. Первый цемент на заводе был получен в 1933 году, а первая партия шифера - в феврале 1950 года. Основными потребителями продукции являются строительные и ремонтно-строительные организации, домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий и силикатных материалов, торговые организации Беларуси, России и Украины. В состав акционерного общества входит шесть филиалов.-0-