Кризисный центр временного пребывания откроется в Гомеле

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кризисный центр для временного пребывания и социализации лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, планируется открыть в конце декабря в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела надзора исполнительной деятельности УВД Гомельского облисполкома Алексей Матарас.

На время он станет домом для людей без определенного места жительства, в том числе освобожденных из мест лишения свободы или имеющих судимость, прибывших из лечебно-трудовых профилакториев, утративших социальные связи, а также оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Решением Гомельского горисполкома капитальное строение по улице Свердлова областного центра было передано региональной организации Белорусского общества Красного Креста. На общей площади 99,5 кв. м обустроены спальные места, кухня, ванная комната с душевой кабиной и др. Одновременно на базе центра могут располагаться 10 человек.

За время пребывания им будет оказана необходимая помощь. Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома окажет содействие в трудоустройстве, городские отделы внутренних дел помогут в изготовлении документов, идентифицирующих личность. Медицинская помощь - за работниками Гомельской центральной городской поликлиники. Социализацией прибывших в центр будут заниматься представители Белорусского общества Красного Креста.

"Среди основных задач кризисного центра - оказание содействия в бытовом и трудовом устройстве гражданам, утратившим социальные связи. Предусмотрены также санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в отношении этих граждан, их медицинское освидетельствование. При необходимости будет оказана и психологическая помощь. Работа будет вестись во взаимодействии с государственными органами и организациями, общественными объединениями и другими юридическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию кризисного центра", - сказал начальник управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Беларуси Сергей Никель. - Открытие кризисного центра, которое запланировано на 26 декабря, будет способствовать эффективной предупредительно-профилактической деятельности всех субъектов профилактики".-0-