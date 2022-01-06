Крупко: для меня историческая память начинается с воспоминаний вернувшегося с войны дедушки и родных, переживших оккупацию

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Историческая память - важнейший фактор, объединяющий народы, ключевое звено неразрывной связи поколений. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Губернатор отметил, что объявление 2022-го Годом исторической памяти - закономерное продолжение Года народного единства: "Ведь историческая память - важнейший фактор, объединяющий народ и даже народы, ключевое звено неразрывной связи поколений, прочный нравственный стержень нации".

Иван Крупко поделился, что для него историческая память начинается с воспоминаний вернувшегося с войны дедушки и родных, переживших оккупацию. "Недаром старшее поколение, испытавшее все тяготы военного лихолетья, до сих пор повторяет: "Только бы не было войны". Те страшные истории на всю жизнь оставили в моей душе глубокие раны, которые с новой силой заставляют страдать от малейших попыток псевдоисториков поставить под сомнение героический подвиг советского народа, от циничных спекуляций вокруг Великой Победы", - сказал он.

"Я уверен, что мы уже рождаемся с нравственным генетическим барометром, который помогает нам противостоять всем бессовестным попыткам фальсифицировать нашу историю. Помогает сохранить и передать нашим потомкам правду и только правду. Ведь без памяти о прошлом невозможно строить успешное будущее", - подчеркнул председатель облисполкома.

По его мнению, поколение дедов и прадедов - великое поколение. "Оно продемонстрировало всему миру беззаветную верность и любовь Родине, беспримерное мужество и отвагу, преданность социальным и нравственным идеалам. Мы благодарны героям-победителям за мир, который они отстояли, и сделаем все, чтобы отразить любые нападки разрушить этот мир", - добавил губернатор.

Он напомнил, что надписи на монументе "Ола", который расположен в Светлогорском районе на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны гласят: "Мы жывем, пакуль помнім. Мы жывыя, пакуль нас помняць". "Проходя по тропам скорби комплекса, мы вспоминаем, как утром 14 января 1944 года здесь в страшных муках погибли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Такие преступления против человечества, такой рукотворный фашистский ад больше никогда не должен повториться на нашей земле! На защиту памяти этих и сотен тысяч других безвинных жертв фашизма встал подписанный Президентом закон "О геноциде белорусского народа". Теперь современные приспешники нацистов при малейших попытках отрицать факт геноцида белорусского народа понесут самое суровое наказание", - обратил внимание председатель облисполкома.

Руководитель области рассказал, что в Год исторической памяти в регионе, как и прежде, заботой и вниманием, поддержкой будут окружены ветераны. Поисковые отряды продолжат работу в местах боев и сражений. "Ведь как утверждал Александр Суворов: пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена", - отметил губернатор. У братских могил, на мемориалах молодежь организует вахты памяти. Героическим подвигам предков посвятят проекты и инициативы. Об исторической памяти как важнейшем компоненте внутреннего самосознания и культуры будут вестись диалоги на форумах, научных конференциях, круглых столах и уроках мужества.

"Найдут отражение в региональной программе, посвященной Году исторической памяти, и события, связанные с другими важными страницами истории нашей малой родины, в том числе касающиеся становления суверенной Беларуси", - заключил председатель облисполкома.-0-