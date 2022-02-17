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17 февраля 2022, 14:53

Крупко: нам дана историческая возможность создать действительно народную Конституцию

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современному поколению дана уникальная историческая возможность создать действительно народную Конституцию. Акцент на этом сделал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сегодня во время открытого диалога с молодежью региона "Конституция: сила Основного закона", передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к участникам встречи, губернатор признался, что для него крайне важно увидеть, насколько молодые люди понимают значимость предстоящего политического события - референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Он обратил внимание: практически половину белорусов устраивает действующая Конституция. "Это данные большого социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем". Но мы хорошо понимаем: жизнь не стоит на месте и сейчас у Беларуси новый этап развития. Меняется внутренняя, внешняя политика, появляются новые реалии. Цифровизация затронула практически все сферы жизнедеятельности. Потому несколько лет назад Президент поднял тему актуализации Конституции. И все эти годы велась серьезная подготовительная работа", - сказал Иван Крупко. В итоге оперативно был подготовлен итоговый документ, который и вынесен на всенародное обсуждение.

"Нам дана уникальная историческая возможность создать действительно народную Конституцию. Неслучайно политологи уже называют общенациональную дискуссию по проекту Основного закона демократическим брендом Беларуси. И это действительно так. Только вдумайтесь: ежедневно разработчики получали до 300 предложений от граждан", - подчеркнул губернатор.

Говоря об участии в референдуме, Иван Крупко отметил, что сделать это надо осознанно. "Мы с вами активные члены общества с высокой гражданской ответственностью. Мы участвуем в политической, социально-экономической жизни страны, способствуем ее развитию и благополучию всех членов общества. А потому чрезвычайно важное значение имеет право на гражданство", - убежден председатель облисполкома.

По его мнению, участие в политической жизни - основополагающее право человека. "Мировая история наглядно показывает, что это право веками было делом избранных. Под дискриминацию попадали рабы, крепостные, люди с другим цветом кожи, женщины и т.д. За эти права боролись, их отстаивали. А сегодня, к сожалению, в обществе появились граждане, которые своим безразличием пытаются перечеркнуть тот долгий гражданский путь, благодаря которому мы имеем право и возможность выбирать", - обратил внимание Иван Крупко.

Губернатор поделился, что, на его взгляд, политические кампании, в том числе выборы, - это инвестиции в будущее. "Инвестиции идей, программ, проектов, которые мы хотим реализовывать в нашем социально ориентированном государстве для наших людей", - уточнил он.

"Мы, старшее поколение, заложили прочный фундамент независимости страны и благополучия народа. Сохранение социального характера государства, тех достижений, которыми мы все гордимся, - в ваших руках", - обратился к молодым людям глава региона.

Он выразил уверенность, что молодежь достойно примет эстафету созидания. "Уже на таких встречах видно, насколько молодые люди зрело мыслят. Нет тем, которые бы вас не волновали: от исторической правды, традиционных семейных ценностей, безбарьерной среды до информационных технологий, развития, обустройства и защиты своей Родины", - подчеркнул Иван Крупко.

Участниками встречи стали более 250 молодых людей из всех районов области. В открытом диалоге они задавали вопросы губернатору, касающиеся сохранения исторической памяти, формирования кадрового резерва, роли молодежи в разработке новых законов и другие. Рассуждали о том, что такое социальная ответственность, ответственность за собственное здоровье. Кроме того, перед началом диалога молодые разработчики и новаторы региона рассказали губернатору о проектах, которые область презентует на республиканском этапе "100 идей для Беларуси".-0-

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