Крупко вручил подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Заславле

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Сергея и Татьяны Литвинко в Заславле Минского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"В этой дружной многодетной семье воспитываются 9 детей, в том числе пять приемных. Министр тепло поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками, пожелал успехов в учебе и передал им сладкие подарки, а также сувениры, которые сотрудники министерства сделали своими руками", - рассказали в пресс-службе.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-