Крупные гипермаркеты столицы 30 декабря продлят режим работы

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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные гипермаркеты столицы накануне Нового года продлят режим работы. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает корреспондент БЕЛТА. Сфера торговли подготовилась к новогодним праздникам, создав необходимые запасы востребованных в этот период товаров. "1 января продовольственные магазины будут работать в обычном режиме. А 30 декабря некоторые крупные объекты торговых сетей увеличат режим работы для удобства покупателей", - сказала Елена Нагорная. В частности, гипермаркеты Green будут работать до полуночи 30 декабря, до этого же времени продлят обслуживание крупные магазины сети "Евроторг" 29 и 30 декабря. Магазин "Гиппо" на ул.Горецкого будет работать 30 декабря до часа ночи. Прошлогодний опыт показал, что спрос есть даже в это время. Столичные универмаги 31 декабря работают в обычном режиме - до 21.00, а 1 января - выходной. На Рождество, 7 января, ГУМ ждет посетителей с 9.00 до 21.00, другие универмаги - с 10.00 до 20.00.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!