Кубраков посетил "Бобруйскагромаш" и пообщался с коллективом

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактика преступлений в сфере информационных технологий, проблема домашнего насилия, дорожная безопасность, случаи лжеминирования, изменения в КоАП - об этом министр внутренних дел Иван Кубраков поговорил с работниками "Бобруйскагромаша" во время посещения предприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Генеральный директор "Бобруйскагромаша" Надежда Лазаревич рассказала, что холдинг является ведущим производителем прицепной сельхозтехники в СНГ, подробно остановилась на линейке выпускаемой продукции.

Генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков ознакомился с производственным потенциалом предприятия, перспективами его развития и модернизации, образцами продукции. В цехах министр пообщался с рабочими и руководителями, затем оставил запись в книге почетных гостей. Встреча с трудовым коллективом прошла в форме открытого диалога. Каждый имел возможность задать интересующие его вопросы. "Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за ваш нелегкий труд, - обратился Иван Кубраков к работникам предприятия. - Восхищен масштабом производства, выпускаемой продукцией, созданной вашими руками. От вашего труда зависит многое, и мы это знаем и ценим. Много слышал о вашем предприятии, а сегодня убедился, что на этом заводе работают профессионалы".

Глава МВД поделился с присутствующими актуальными проблемами борьбы с преступностью. Речь прежде всего о киберпреступлениях. Иван Кубраков привел несколько примеров мошенничества в интернете, пояснив, как действуют злоумышленники и на что в первую очередь следует обратить внимание, чтобы не угодить в их сети.

"Еще одна наша беда - пьянство и связанная с ней бытовая преступность. Это проблема как крупных городов, так и малонаселенных деревень. Дело осложняется тем, что жертвы домашнего насилия чаще всего не желают выносить сор из избы, терпят побои и издевательства, не обращаются в милицию. В итоге нередко все это заканчивается плачевно. Поэтому призываю: если подобное случается с вами, с вашими родственниками, соседями, обратитесь к участковому, наберите 102. Часто даже профилактическая беседа с агрессором принесет нужный результат. Если нет, милиционер прибегнет к иным методам - от привлечения к административной ответственности до направления в ЛТП. Все можно решить, главное - не стесняться рассказать о своей ситуации", - приводит слова министра внутренних дел пресс-служба ведомства.

Затронул Иван Кубраков и дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Министр также подробно рассказал об изменениях в КоАП и ужесточении ответственности за грубые правонарушения.

Отвечая на вопрос об участившихся в последнее время случаях лжеминирования предприятий, торговый центров, школ, глава МВД пояснил, что чаще всего подобные сообщения поступают из-за рубежа. Несмотря на это, немалую часть подобных преступлений удается раскрывать, в том числе благодаря взаимодействию с коллегами из других стран, прежде всего, России.

В заключение министр заверил работников предприятия, что милиция будет делать все, чтобы в стране был мир и порядок. "Я впервые на таком предприятии, поэтому впечатлений море, и они только положительные. Многое узнал, а главное - пообщался с людьми, которые знают свое дело, любят его и дорожат им", - подчеркнул Иван Кубраков в общении с журналистами.-0-