Кухарев на встрече в Центре информационных технологий указал на акценты развития предприятия

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обсудил с коллективом Центра информационных технологий развитие предприятия, его роль в цифровизации различных сфер жизнедеятельности столицы, формировании и реализации концепции "умный город", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Перечисленные проекты важны для города, а та аналитика, которую предоставляет центр, позволяет видеть проблемы в жилищно-коммунальной сфере и реагировать на них. Глава Минска подчеркнул, что предприятию нужно развиваться, наращивать объемы оказания услуг, что в свою очередь позволит повысить зарплаты работников, а также создавать востребованные для города информационные продукты.

В цифровой трансформации экономики и развитии концепции "умного города" важную роль, по мнению Владимира Кухарева, должны сыграть молодые специалисты. "Общаясь с молодыми людьми, вижу, что у них много дельных предложений, креативных и толковых идей. Хотелось бы, чтобы молодежь не только предлагала, но и активно участвовала в их реализации. Мы готовы решать любые задачи, но участие должно быть обоюдным", - сказал глава города.-0-