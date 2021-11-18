Кухарев оценил состояние территорий Минска вдоль железной дороги

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня совместно с главами администраций районов столицы и руководителями коммунальных предприятий провел объезд железной дороги, чтобы оценить состояние территорий и объектов, которые просматриваются с железнодорожных линий, передает корреспондент БЕЛТА.

Мониторинг затронул все четыре направления движения составов: до Озерища, Щомыслицы, Ждановичей и Колядичей. Участники объезда обратили внимание на состояние промышленных зон, фасадов построек, ограждений и др.

"Сегодня мы осмотрели территорию и промышленных предприятий, свободной экономической зоны, гаражных кооперативов, частного сектора. В принципе, системных проблем, замечаний нет. Но есть отдельные вопросы, в кратчайшие сроки их нужно устранить", - сказал Владимир Кухарев.

Если по итогам весеннего объезда председатель Мингорисполкома раскритиковал внешний вид некоторых гаражных массивов, ограждений, фасадов отдельных промышленных предприятий, были вопросы и по обрезке деревьев вдоль железной дороги, то, как показал этот мониторинг, все прошлые недочеты устранены.

Текущие замечания фиксировались: это расчистка кустарниковой растительности, уборка сухих деревьев - все, что нужно сделать до весны.

Проконтролировал Владимир Кухарев и территории, закрепленные за предприятиями и организациями. "Работа ведется, но надо ее совершенствовать и дальше продолжать благоустройство", - добавил мэр. С приходом весеннего сезона появятся и новые задачи, поэтому мониторинг состояния территорий вдоль железной дороги будет продолжен.-0-