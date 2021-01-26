Кухарев поручил детально изучить причины аварии на теплосетях в Московском районе

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время оперативного совещания в Минском горисполкоме глава столицы Владимир Кухарев поставил ряд актуальных задач. Подробности опубликованы в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Мэр потребовал разобраться в причинах аварии на тепловых сетях, которая произошла на минувшей неделе в Московском районе. "Он поручил провести экспертизу состояния теплосетей, а также качества материалов, применяемых в ходе ремонтных работ при устранении поломок", - сказано в сообщении.

Кроме того, администрациям районов города и управлению жилищной политики поручено не снижать взятые в прошлом году темпы по направлению многодетных семей на строительство жилья. Те, кто стоит на очереди больше года, должны решить квартирный вопрос уже в этом году.

Профильным службам поручено обеспечить возведение объектов в городе-спутнике Смолевичах в установленные сроки. Там в этом году запланировано строительство жилья, детского сада, поликлиники.

Особое внимание Владимир Кухарев обратил на проведение в столице капремонта жилья. В этом году предстоит ввести в эксплуатацию более 1 млн кв.м обновленной площади. В этой работе необходим комплексный подход, который предусматривает обновление не отдельных домов, а целых кварталов, построенных в одно время. Параллельно надо благоустраивать дворовые территории, минимизируя неудобства для горожан.

Службам ЖКХ также поставлена задача обеспечить размещение контейнерных площадок на въездах-выездах со дворов, чтобы спецтехника могла беспрепятственно доехать и своевременно вывезти отходы.

Столичным службам поручено представить четкий график строительных работ 3-й линии метрополитена на предстоящий год и обеспечить выполнение поставленных задач в установленные сроки.

На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в столице ряд временно предназначенных под прием пациентов с коронавирусом столичных клиник возвращается к привычному ритму работы. Задача - сделать этот процесс постепенным и обеспечить все виды медицинской помощи в прежнем объеме для жителей Минска.

На совещании рассмотрены также принимаемые меры по предупреждению несчастных случаев на воде.-0-