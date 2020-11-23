Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев сегодня в ходе оперативного совещания поставил ряд актуальных задач перед главами администраций районов и руководителями предприятий столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Одна из главных тем - школьное питание. Глава города потребовал до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города, отметив, что вопросы организации питания детей должны быть на постоянном контроле директоров учебных заведений. Рацион школьников должен соответствовать меню, которое подлежит обязательному согласованию с органами санитарного надзора.

Владимир Кухарев поручил не снижать контроль и за соблюдением масочного режима в столице. "Принятое Минским горисполкомом решение должно выполняться безоговорочно. Руководители предприятий и организаций города несут персональную ответственность за соблюдение масочного режима на территории, возглавляемых ими объектов", - подчеркнул глава столичной мэрии.

Также на особый контроль взято выполнение доведенных Минску показателей социально-экономического развития. Комитету экономики поручено выявить проблемные аспекты, которые тормозят процесс, и найти пути их решения. При этом особое внимание следует уделить выполнению показателя по объемам строительно-монтажных работ и привлечению прямых иностранных инвестиций.-0-

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