Кухарев поручил укрепить службу дизайна в зеленом хозяйстве молодыми кадрами

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столица должна привлекать оригинальными и современными решениями в озеленении города, для этого надо активнее привлекать к работе перспективных дизайнеров из числа студентов и молодых специалистов. Такое мнение высказал сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава столицы Владимир Кухарев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Надо укрепить службу дизайна, потому что очень много вопросов по внесению предложений и применению современных дизайнерских решений. Мы договаривались, что будут проведены конкурсы, что вы поработаете с вузами, которые готовят таких специалистов. Какая работа проведена?" - поинтересовался Владимир Кухарев.

Генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Александр Ермолович отметил, что был проведен конкурс, отобраны два перспективных студента выпускных курсов. Но, по мнению Владимира Кухарева, этого недостаточно: нужно активнее привлекать молодые кадры, в том числе в районные зеленстрои. "У нас в каждом районе должны быть творческие кадры, которые вносят интересные предложения", - сказал глава Минска.

Он также отметил, что нужно максимально модернизировать базу предприятий, механизировать труд, потому что работников, занятых ручным трудом, найти все сложнее. Это позволит повысить производительность труда.

По словам Александра Ермоловича, на этот год разработан план дополнительного озеленения МКАД и транспортных развязок с использованием различных видов растений - подготовлены альбомы с эскизами. С администрациями районов прорабатывается вопрос об участии в посадках организаций и предприятий, за которыми закреплены территории, прилегающие к МКАД. Основные работы на откосах кольцевой будут выполняться осенью.

Эскизные предложения подготовлены и для внутригородских территорий. Уже весной появятся новые композиции из кустарников, многолетников, злаковых и плодовых растений.

Разрабатывается новая концепция цветочного оформления транспортной развязки по ул.Орловской - пр.Победителей. В целом, в 2022 году озеленители продолжат снижать долю однолетних растений в цветочном оформлении. "Если два года назад высаживалось около 3 млн однолетников, то в 2021-м уже менее 2 млн. А с учетом сокращения на 25% плана посадок на 2022 год доля однолетних растений составит менее 1,5 млн. При этом доля многолетников в цветочном оформлении растет. В минувшем году их было высажено около 50 тыс. штук. В 2022 году планируем высадить почти 70 тыс. многолетников. Ассортимент включает современные сорта злаковых растений, декоративно-лиственные группы, красиво цветущие растения", - поделился Александр Ермолович.

Продолжается подготовка посадочного материала (не менее 300 тыс. растений), изучаются научные работы по применению различных типов удобрений и подпитки. Но здесь, считает Владимир Кухарев, нужно больше задействовать свою базу парникового комбината, которому, к слову, нужно пересмотреть политику ценообразования.

"С учетом того, что зеленстроям районов не хватает обученного персонала по проведению химической обработки, основные работы будут выполняться управлением по защите растений. Будет закупаться оборудование. Запланировано дополнительное обучение персонала для повышения производительности и качества работ", - рассказал Александр Ермолович. Планомерно ведутся работы по защите растений, включая санитарную обрезку, подкормку деревьев и кустарников, обследование и обработку от болезней и вредителей.

Продолжится создание креативных и комфортных зон отдыха горожан. "На водоемах основные работы выполнит Минское лесопарковое хозяйство, за которым закреплены зоны отдыха на 4 водохранилищах - Заславском, Цнянском, Дрозды и Кринице, а это 20 пляжей. В 2022 году продолжится установка новых элементов оборудования, дополнительное устройство воркаут-площадки, групп лежаков, будет подсыпан песок, проведен ремонт подъездных дорог и автостоянок", - добавил Александр Ермолович.

В прошлом году в каждом районе столицы администрации создали новые зоны отдыха. "В 2022 году также запланировано не менее двух новых зон отдыха в каждом районе. Определены места. Зимой будут проведены работы по уборке от дикорастущей поросли, уборке территории", - добавил гендиректор "Минскзеленстроя".

Ремонтные работы запланированы на 82 объектах внешнего благоустройства. Особое внимание будет уделено объектам Слепянской водной системы.

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