12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Эпидемиологическую обстановку в городе обсудили сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

По данным, которые озвучили на мероприятии, от коронавируса в столице привили уже более 22 тыс. человек: вакцинацию прошли 73% работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 32% медработников, 13,8% работников социальной сферы и 9,8% работников системы образования столицы.

Глава города Владимир Кухарев оценил темпы вакцинации от коронавируса в столице как недостаточные и потребовал в ближайшие две недели в корне изменить ситуацию. Первоочередная задача - вакцинация максимального количества работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Также на совещании обсудили мониторинг соблюдения противоэпидемических требований в местах массового скопления людей. С начала года санэпидемслужба проверила 513 объектов, нарушения выявлены в 90 местах. В основном они касались масочного режима, который не соблюдали в объектах общепита (56%), торговли (27%), общественном транспорте (26%). Оштрафованы 26 должностных лиц, выдано 24 требования о приостановке торговли и оказания услуг, а также 56 рекомендаций.-0-

Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске