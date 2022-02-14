Кухарев встречается с участниками проекта "Минская смена" в городской ратуше

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 февраля 2022
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:17 Переговоры о присоединении Беларуси к ВТО вышли на заключительную стадию Общество
14:14 Витебчанин украл из инфокиоска $1700, а потом выбросил их Происшествия
14:07 Кухарев: у молодых людей есть видение, как должен жить и развиваться город Общество
14:04 МИД: Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и добрососедского взаимодействия с ЕС Политика
14:01 ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья Регионы
13:55 МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года Политика
13:53 Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах Регионы
13:49 "Нужно было отомстить за промах Динары". Тренер о серебряной медали Смольского Спорт
13:38 Эксперт рассказала об инфраструктуре ядерной безопасности в Беларуси Общество
13:37 Сивак представил коллективу нового главу "Белгоспищепрома" Общество
13:25 Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:22 В Перу нашли детские мумии возрастом более 1,4 тыс. лет В мире
13:16 ФОТОФАКТ: В Гродно появились первые подснежники Регионы
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны 413 Общество
13:12 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минском районе 17 февраля Регионы
13:04 Брестчанка сообщила мошенникам данные банковской карты и лишилась Br4 тыс. Происшествия
13:04 Около 12 тыс. жителей Витебской области как не занятые в экономике будут оплачивать услуги полностью Регионы
12:54 Канадские хоккеистки первыми вышли в финал женского олимпийского турнира Спорт
12:54 ФОТОФАКТ: Фестиваль лимонов проходит в Ментоне Калейдоскоп
12:53 Премьера спектакля "Пачупкі" состоится в Республиканском театре белорусской драматургии Культура
12:46 Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском "фронте" Президент
12:45 В НАН рассказали, как продвигается создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора Общество
12:41 Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ Спорт
12:36 Кухарев встречается с участниками проекта "Минская смена" в городской ратуше Регионы
12:35 ФОТОФАКТ: Гуськова и Андриянова выступят в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике Спорт
12:25 В Беларуси в 2021 году капитально отремонтировано более 3,3 млн кв.м жилья Экономика
12:23 Украинский политик Мороз: предпосылок для войны нет Политика
12:12 В Беларуси за сутки зарегистрированы 147 пострадавших от гололедных и холодовых травм Общество
12:10 За выходные в Беларуси в ДТП погиб один человек, семеро травмированы Происшествия
12:01 В Бресте зимой для ямочного ремонта применяют литой асфальтобетон и инфракрасный разогрев Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
14 февраля 2022, 12:36

Кухарев встречается с участниками проекта "Минская смена" в городской ратуше

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У вас много идей и предложений, чтобы сделать наш город более красивым и комфортным для проживания. Об этом заявил сегодня председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев во время встречи с участниками проекта "Минская смена" и студентами столичных вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы - будущее нашей страны, молодые и креативные люди, достигшие серьезных успехов в учебе. Думаю, что у вас свежие взгляды на все то, что происходит. У вас много идей и предложений, чтобы сделать наш город более красивым и комфортным для проживания. Минск привлекает туристов, которые с удовольствием сюда приезжают. Хотелось бы, чтобы сегодня мы не стеснялись обсудить самые злободневные темы, которые волнуют вас и ваших друзей. Нужно откровенно поговорить, чтобы мы действительно могли принимать все необходимые решения", - обратился к ребятам Владимир Кухарев.

В проекте "Минская смена", стартовавшем в ноябре прошлого года, принимают участие 47 ребят, прошедших отборочные этапы. Среди них учащиеся 2-3-х курсов столичных вузов, в том числе иностранные студенты. На протяжении семи месяцев они проходят необходимую подготовку и разрабатывают инновационные проекты по основным направлениям жизнедеятельности города с учетом задач и целей социально-экономического развития Беларуси и Минска на 2021-2025 годы. Сегодня, 14 февраля, стартовал третий этап проекта.

"За это время прошло много встреч с руководителями разных управлений. Было много отзывов и положительных эмоций. Мы понимаем, что "Минская смена" должна жить и продолжаться. Третий этап - практически завершающий, и мы почти у цели", - отметила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Ольга Чемоданова.

Одна из участниц проекта - студентка Белорусского государственного экономического университета Виктория Гурко. Девушка представляет команду Заводского района столицы. "Наш проект посвящен обустраиванию сквера Омара Хайяма. Кстати, территория сквера как раз таки прилегает к нашему университету. Оказывается, немногие знают, кому этот сквер посвящен. Поэтому мы хотели бы сакцентировать на этом внимание, возможно, оформить его в восточном стиле, связаться с современными художниками и разместить там скульптуры", - поделилась Виктория Гурко.

Она добавила, что сейчас инициатива находится в стадии разработки и еще оттачиваются некоторые детали. "Проект "Минская смена" закладывает не только личностный рост, но и помогает молодежи страны внести вклад в развитие города, заявить о себе. Нам повезло работать в такой команде. Я благодарна организаторам и кураторам, что они нас направляют, проводят специальные тренинги, где нам помогают развивать социально-личностные потенциалы и взаимодействие в команде", - сказала Виктория Гурко.

"Я представляю Фрунзенский район Минска, и мое задание связано с бездомными, а также дикими животными, для которых необходима передержка, - рассказала студентка Колледжа бизнеса и права Сабина Савельева. - Сейчас я работаю над тем, чтобы создать приют для животных с передержкой для диких животных, а еще создать электронную регистрацию и, возможно, внести обязательное чипирование для животных".

Председатель Мингорисполкома согласился с девушкой и отметил, что этот проект актуален и нужно отвечать за тех, кого мы приручили. Бывает, что в этой ситуации люди не всегда хорошо поступают с животными, поэтому ключевой нитью проекта должно стать разъяснение ответственности за их выбор.

"На стадии создания проекта я немного по-другому все представляла, но когда сталкиваешься с реальностью, все меняется. На данном этапе я считаю, что хорошо подготовилась и скоро смогу его представить", - добавила Сабина Савельева.

Диалог с председателем Мингорисполкома продолжается. Ребята задают вопросы, связанные с темой городской инфраструктуры, обликом будущего столицы, финансовой грамотностью и другими темами проектов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Минск
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
Юрий Караев. Фото из архива Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах
ФОТОФАКТ: В Гродно появились первые подснежники
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минском районе 17 февраля
Фото из архива Около 12 тыс. жителей Витебской области как не занятые в экономике будут оплачивать услуги полностью
Фото из архива В Бресте зимой для ямочного ремонта применяют литой асфальтобетон и инфракрасный разогрев
Главное
Александр Мороз и Александр Лукашенко Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной
Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Лукашенко раскрыл причины белорусско-российского учения возле украинской границы
Минздрав обновил информацию о стационарах для помощи пациентам с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска
Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском "фронте"
ФОТОФАКТ: Гуськова и Андриянова выступят в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике
Сивак представил коллективу нового главу "Белгоспищепрома"
МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года
На учении "Союзная решимость" продолжается отработка учебно-боевых задач
Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах
Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ
Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле
Постпреды обсудят проект повестки дня заседания СМИД СНГ
Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 15 февраля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны 413
ОДКБ, СНГ и ШОС заявят о совместной позиции по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом
В Беларуси в 2021 году капитально отремонтировано более 3,3 млн кв.м жилья
Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.