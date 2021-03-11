Кунцевич: в укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции

11 марта, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. В укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции. Об этом сказал журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич после встречи с активом Белыничского района по итогам VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо понимать, что Всебелорусское народное собрание, по сути, продолжается. И сегодняшняя встреча - тому подтверждение. Те посылы, которые были даны главой государства, делегатами собрания, продолжают активно обсуждаться в трудовых коллективах, в регионах. Это говорит о том, что в процесс государственного строительства, обсуждения наиболее злободневных вопросов вовлечена вся Беларусь, - отметил Андрей Кунцевич. - В регионах людей в первую очередь волнует их малая родина. И один из основных приоритетов развития нашего государства на ближайшие пять лет - это сильные регионы. Для подтверждения этого приоритета государством запланированы серьезные инвестиции в укрепление региональной инфраструктуры и повышение качества жизни. Сегодня нужно вести речь о равномерном развитии регионов, и ряд пунктов программы на новую пятилетку касается как раз этих вещей. Это ремонт дорог, мостов, создание межрайонных многопрофильных медицинских центров, дальнейшее развитие сети учреждений образования, создание новых производств, которые позволят жителям регионов иметь достойную работу и заработную плату".

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Фото Олега Фойницкого