"Купалаўскую дыктоўку" в Международный день родного языка напишут более 1000 человек

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Международный день родного языка более 1000 человек напишут "Купалаўскую дыктоўку" в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГрГУ имени Янки Купалы.

Среди участников мероприятия не только студенты университета, но и школьники города, учащиеся колледжей, иностранные студенты из России и Китая, сотрудники посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. В этом году участники напишут текст, который принадлежит перу Янки Купалы.

Диктант в этот раз объединил три события. Он посвящен 140-летию со дня рождения белорусского классика Янки Купалы, а также Международному дню родного языка. И традиционно "Купалаўская дыктоўка" приурочена ко дню рождения университета, в этом году вуз будет праздновать 82-летие со дня основания.

Диктант начнется одновременно во всех учебных корпусах ГрГУ имени Янки Купалы 21 февраля в 11.40. Присоединиться к написанию может любой, ссылка на прямую трансляцию будет доступна на официальном сайте вуза и в соцсетях.-0-