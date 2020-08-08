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08 августа 2020, 15:29

Купание детей ограничено в пяти зонах отдыха в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ограничено купание детей в пяти зонах отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала лета специалисты исследовали 812 проб воды из водоемов региона. Не соответствовали нормам безопасности по микробиологическим показателям 64 из них, по санитарно-химическим - 100.

В связи с этим ограничено купание детей в пяти зонах отдыха. Это пляж "Карьер Вирский" в урочище Синицы и акватория водоема в районе деревни Александровка в Жлобинском районе. В списке также пляжи "Роповский", "Любенский" и "Каскад-1" в Гомеле.

Приостановлено купание детей и взрослых в шести зонах отдыха: пляжах "Западный", "Озерный" и "Волотовской" в областном центре, а также городских пляжах №1 и №2 Добруша, пляжа на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине.

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в городском пруду в Калинковичах.

Санслужба продолжает контролировать состояние водоемов.-0-

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