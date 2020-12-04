Курсанты Могилевского института МВД провели благотворительную акцию для пожилых и инвалидов

4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Курсанты Могилевского института МВД провели благотворительную акцию для постояльцев дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в агрогородке Андраны Мстиславского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

"С идеей провести благотворительный сбор к Международному дню инвалидов выступили курсанты факультета милиции Кристина Костина и Владимир Козловский. Ребята организовали пункт сбора вещей не только на своем курсе, но и передали эстафету курсантам других курсов. Не остались в стороне и сотрудники института - активно приносили из дома теплые вещи и баночки с закатками для тех, кому это будет приятно. Подарки собирали в течение недели", - отметила Марина Громыко.

Дом-интернат предназначен для постоянного и временного проживания людей, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Сейчас здесь проживает 62 человека. Постояльцам дома-интерната представители вуза привезли теплые вещи, консервации и фрукты.

"Чувство ответственности, принципы офицерства, необходимость подставить плечо в нужный момент и оказать помощь - мы воспитываем курсантов именно с такими понятиями, ведь за ними будущее, - отметил член Совета Республики Национального собрания, начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук. - Я с радостью поддержал идею ребят. В ближайшее время запланировано немало мероприятий, во время которых мы поздравим с приближающими праздниками многодетные семьи, детей-инвалидов и всех тех, кому нужна наша помощь".

Курсант факультета милиции Владимир Козловский отметил, что нельзя оставлять пожилых людей без внимания. "В наших силах помочь этим людям, не оставить их наедине с заботами и проблемами. Мы можем оказывать им реальную помощь, поддерживать добрым словом", - сказал молодой человек.

По словам Марины Громыко, эта акция дает старт марафону добрых дел, который сотрудники и курсанты института проведут в предновогодний период не только для пожилых людей, но и многодетных семей, детей из центров реабилитации. "Планируем посетить с благотворительной миссией Матютский детский сад Горецкого района, многодетные семьи в Дрибинском районе, Мстиславскую школу-интернат и Центр реабилитатации в Могилеве", - добавила Марина Громыко.-0-

Фото Могилевского института МВД