"Лабиринт", игровой корабль, симуляторы - какие новинки ждут посетителей парка Горького в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году модернизация городских парков столицы будет продолжена, главные новинки ожидают посетителей Центрального детского парка им. М.Горького. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Руслан Касевич на пресс-конференции "Открытие паркового сезона - 2021. Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

На балансе предприятия находятся четыре парка: им. М.Горького, Челюскинцев, им. 50-летия Великого Октября, им. 900-летия Минска. В них эксплуатируются в общей сложности 55 аттракционов.

"Планомерно ведется работа по замене и модернизации аттракционов. В 2020 году установлен механизированный аттракцион в парке им. Горького под названием "Микс", в парке Челюскинцев появилась целая площадка с аттракционами для детей в возрасте 3-12 лет, на которой также установлен новый игровой комплекс. В этом сезоне из новшеств в Центральном детском парке появится трехуровневый игровой комплекс "Лабиринт" для детей от 3 до 12 лет", - рассказал Руслан Касевич.

На месте комнаты смеха в ближайшее время разместят современный павильон с игровыми симуляторами.

Сюрпризом для посетителей парка Горького станет установка нового игрового комплекса "Бригантина" со стороны ул. Первомайской. Это почти настоящий корабль с мачтами.

Для большего комфорта и безопасности отдыхающих под игровым комплексом "Крепость Нормандия" будет усовершенствовано покрытие.

Появится площадка с деревянными фигурами сказочных персонажей - ее дизайн сейчас дорабатывается.

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