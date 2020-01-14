Лабораторию инженерно-технического творчества STEM-Hub открыли в Гомеле

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лабораторию инженерно-технического творчества старших школьников и студентов STEM-Hub открыли сегодня в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза. Место дислокации нового центра притяжения инноваторов с техническим складом ума - факультет физики и информационных технологий университета. STEM-Hub - оснащенное специальным оборудованием и программным обеспечением пространство, где юные инженеры под руководством опытных преподавателей, представителей инженерных компаний и предпринимателей смогут реализовать свои идеи. Главная задача для ребят на этом этапе - создать работающий прототип проекта, доказать его эффективность. Удачные проекты после оценки экспертов будут поддержаны. Лучшим будет дан зеленый свет на совершенствование и реализацию. С открытием лаборатории также дан старт отбору в Школу инженерного предпринимательства на базе STEM-Hub. "Открытие лаборатории инженерно-технического творчества старших школьников и студентов STEM-Hub - результат сотрудничества компании MasterСard, ассоциации "Образование для будущего" и университета, - рассказали в пресс-службе вуза. Ректор ГГУ имени Ф. Скорины Сергей Хахомов выступает на открытии лаборатории Как отметил директор ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий "Образование для будущего" Александр Хомич, такие проекты служат новой ступенью развития ребят, которые увлечены техническим творчеством со школы. "Для них это возможность развиваться и прогрессировать под началом преподавателей. Более того, есть вероятность, что их разработки, при условии решения реальных практических задач, будут воплощены в жизнь", - резюмировал он.-0- Фото Сергея Холодилина Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!