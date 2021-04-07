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07 апреля 2021, 16:05

Лабораторный кластер для юных физиков и химиков начнет работать в школе Осиповичского района

Фото средней школы агрогородка Вязье
Фото средней школы агрогородка Вязье

7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Инновационный проект реализуют в средней школе агрогородка Вязье Осиповичского района. Недавно здесь закончили капитальный ремонт с модернизацией, а в ближайшее время начнет работать лабораторный кластер. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Вязьевской средней школы Валентина Гришанович.

Обновленная школа выглядит довольно необычно. "Школа выделяется не только среди сельских, но и, наверное, городских учреждений образования. Яркие цвета, необычный дизайн и особое зонирование помещений - все это сделало ее практически уникальной. Фасад школы украшен портретом Максима Богдановича, который в детстве гостил в Вязье у своей тети", - рассказала директор.

Во время работ заменены все двери в здании, установлена новая вентиляционная система, отремонтированы санузлы, коридоры и некоторые классы. Во всей школе сделан шумопоглощающий потолок и пол с гомогенным покрытием. Обновили и холл школы: отремонтировали гардероб, заменили перила на главной лестнице и светильники.

"По-новому стала выглядеть и столовая - ее отремонтировали, заменили кухонное оборудование и мебель. Новую мебель закупили и для некоторых классов, - рассказала Валентина Гришанович. - Один из важнейших элементов реализованного проекта - зонирование школы. Младшие классы находятся в отдельной зоне - для них предусмотрены не только классы, но и зоны рекреации и активного отдыха. Там разместилась шведская стенка и небольшой комплекс для скалолазания. Еще один отдельный блок - средние и старшие классы. Третья составляющая - спортивный комплекс с залом и современными тренажерами. Он отделен от двух других блоков, есть отдельный вход, что позволяет жителям агрогородка заниматься спортом в вечернее время. Денег за занятия мы не берем - наши учащиеся показывают высокие результаты на разных соревнованиях, поэтому мы считаем важным популяризировать спорт среди местных жителей".

Самое важное достижение для школы - создание в ней лабораторного кластера, объединившего кабинеты химии и физики. "Это кабинеты, совмещенные с большой лабораторией. К каждому столу подведены коммуникации: вода, канализация и электричество. Кабинеты оборудованы современной мебелью. Осталось только специализированное оборудование - его мы ждем уже к концу апреля или в начале мая, - рассказала Валентина Гришанович. - Модернизация кабинетов позволит на высоком уровне выполнять практическую часть программы по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология", даст возможность донести информацию до каждого ученика, облегчит установление обратной связи на уроке и сделает подачу информации более наглядной".

Масштабный проект в Вязьевской средней школе реализован при финансировании Международного банка реконструкции и развития. Сейчас в школе 115 учащихся, для которых созданы все необходимые условия для обучения, воспитания и развития творческих способностей, а совершенствование материально-технической базы школы еще больше способствует повышению качества образования.-0-

Фото средней школы агрогородка Вязье

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Могилевская область модернизация образование Осиповичи ремонт школы
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