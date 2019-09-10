Лавринович: жильцам наравне с коммунальными службами необходимо участвовать в наведении порядка

10 сентября, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Жителям домов необходимо не просто перекладывать заботу о прилегающих территориях на коммунальные службы, но и самим участвовать в этой работе. Такое мнение сегодня во время прямой линии и приема граждан в Ошмянском райисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу несколько обращений поступило от жителей домов по улице Советской в Ошмянах. Попросили посодействовать в ремонте домов и благоустройстве прилегающих территорий. Решение будет принято по итогам выезда на место.

"С людьми необходимо встречаться, рассказывать о планах по проведению тех или иных работ. Объяснять, как и когда будет благоустроен тот или иной объект, аргументированно соотносить чаяния людей с возможностями коммунальных служб, местных властей. Когда люди будут информированы, это позволит избежать многих острых вопросов", - отметил Иван Лавринович. При этом он подчеркнул, что и самим жильцам важно не только перекладывать заботу о прилегающих территориях на плечи коммунальщиков, но и самим активно участвовать в наведении порядка во дворах. Когда вложена частичка своего труда, тогда и равнодушного отношения к происходящему у жителей дома не будет.

Совместная работа может стать одним из вариантов решения проблемы жителей улицы Кедо в Ошмянах. Район молодой, еще застраивается, дорогу в эксплуатацию не вводят, так как не все участки застроены, не ко всем домам подведены коммуникации. Однако из-за глины на проезжей части пройти и проехать в дождливую погоду невозможно. Необходимо решить проблему в ближайшее время, пока не началась осенняя непогода. Оперативно это можно сделать при условии совместных действий коммунальных служб и самих жильцов.

Лично встретится руководство района и с жителями деревни Клеи. Там когда-то из-за возраста и износа закрыли скважину, некогда принадлежащую сельхозпредприятию. Жителей в деревне немного, поэтому принято решение о подвозе к ним питьевой воды, однако не все с такой ситуацией согласны. Один из местных жителей отметил, что ему нужен колодец или водопровод, чтобы поить скот.

Поступил на прямую линию и звонок из Зельвы. Жительница райцентра посетовала на закрытые магазины, неработающий универмаг. Руководство района прорабатывает вопрос по привлечению на пустующие площади в том числе и частного бизнеса. Но дано поручение ускорить разрешение ситуации.

Одно из обращений касалось строительства в Ошмянах бассейна. Иван Лавринович отметил, что вопрос находится на контроле.

"Строительству и ремонту бассейнов в регионе уделяется внимание. Недавно, открылся после капремонта аналогичный объект в Мостах, готовится к открытию отремонтированный бассейн в Сморгони. Строится современный комплекс с бассейном и спортивными залами в Новогрудке", - отметил Иван Лавринович. От планов по строительству бассейна в Ошмянах не отказываются, однако многое будет зависеть от финансирования.

Во время прямой линии и приема граждан поступило несколько вопросов личного характера, касающихся в том числе строительства жилья, функционирования системы здравоохранения. Некоторые из них станут темами для более детального рассмотрения со стороны заинтересованных служб и организаций. В их числе и вопрос взаимоотношения жильцов двухквартирного дома в Островце. В одной из квартир живет многодетная семья, в другой часто проходят пьяные и шумные гулянки. И милиции, и службе ЖКХ поручено взять ситуацию на контроль. Решения, впрочем, будут приниматься в соответствии с законодательством.-0-